Появились подробности атаки ВСУ на жилой дом в полутора тысячах километров от границы

Глава Березников Казаченко: Поврежденный ВСУ дом оцеплен, выставлена охрана

В Березняках Пермского края жилой дом, который пострадал от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по региону, оцепили, вокруг него выставили охрану. Подробности о ситуации привел глава города Алексей Казаченко в Telegram-канале.

«Ожидаем разрешение зайти в помещения, оценить масштаб повреждений и размер ущерба. Взаимодействуем с МЧС и региональным правительством. Поддерживаем связь с жителями дом», — сообщил чиновник.

В городе, по его словам, работает оперативный штаб, который контролирует ситуацию. Всем нуждающимся власти предоставили маневренное жилье.

О том, что ВСУ атаковали отдаленный на полторы тысячи километров от границы российский регион, стало известно утром 3 октября. Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, дрон повредил двухквартирный жилой дом, также атака стала причиной остановкой технологического цикла на химзаводе «Азот». Никто, предварительно, не пострадал.