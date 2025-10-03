ВСУ ударили по находящемуся в полутора тысячах километрах от границы региону России

Пермский губернатор Махонин: ВСУ атаковали Березники, пострадал жилой дом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Березняки в Пермском крае, который находится в полутора тысячах километрах от границы. Об этом сообщил губернатор российского региона Дмитрий Махонин в Telegram-канале.

«По уточненной информации, ночью была осуществлена атака вражеских БПЛА. Пострадал двухквартирный жилой дом. К счастью, жертв нет. На "Азоте"была кратковременная остановка технологического цикла», — сообщил Махонин.

По его данным, предприятие после случившегося функционирует в штатном режиме, угрозы для жителей и экологии нет. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Губернатор получил властям проработать вопрос о компенсации потерянного имущества.

Согласно информации Минобороны, ВСУ за ночь также атаковали Воронежскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым. Беспилотники, помимо этого, сбили над Черным морем. Всего силы ПВО за ночь отразили атаку 20 летательных аппаратов.