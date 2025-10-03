Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 20 дронов ВСУ над четырьмя регионами и Черным морем

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на пятницу, 3 октября, атаковали Россию с помощью двух десятков дронов. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, атаки ВСУ были предприняты в период с 23:00 2 октября по московскому времени до 7:00 следующего дня. Всего за этот период силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 20 дронов.

Больше всего летательных аппаратов — 9 — сбили над акваторией Черного моря. Еще 4 перехватили над Воронежской областью, 3 — над Белгородской областью, 3 — над Крымом и 1 — над Курской областью.

Вечером в четверг, 2 октября, ВСУ предприняли новую попытку атаки на Россию во время выступления президента Владимира Путина на пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тогда силы ПВО уничтожили над акваторией Черного моря 11 украинских беспилотников самолетного типа.