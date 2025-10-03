Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:19, 3 октября 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 20 дронов ВСУ над четырьмя регионами и Черным морем
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Власов Сергей / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на пятницу, 3 октября, атаковали Россию с помощью двух десятков дронов. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, атаки ВСУ были предприняты в период с 23:00 2 октября по московскому времени до 7:00 следующего дня. Всего за этот период силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 20 дронов.

Больше всего летательных аппаратов — 9 — сбили над акваторией Черного моря. Еще 4 перехватили над Воронежской областью, 3 — над Белгородской областью, 3 — над Крымом и 1 — над Курской областью.

Вечером в четверг, 2 октября, ВСУ предприняли новую попытку атаки на Россию во время выступления президента Владимира Путина на пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тогда силы ПВО уничтожили над акваторией Черного моря 11 украинских беспилотников самолетного типа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С этим вот так играть опасно». Путин пригрозил зеркальным ответом на удары ВСУ по Запорожской АЭС

    Желание пойти к другу обернулось для россиянина вызовом скорой помощи

    Немецкий политик назвал ключевое для расширения НАТО событие

    Россиянка описала продукты в холодильнике жителя Коста-Рики словами «никакой роскоши»

    Бывший порноактер раскрыл правду о заработках

    Привычный напиток назвали защитником от рака печени

    ВСУ уничтожили большую часть линий энергоснабжения ЗАЭС

    Трамп оценил доходы США от импортных тарифов

    «Буря» поразила запущенные с побережья Калининградской области ракеты

    Пытавшийся похитить российскую школьницу у магазина попался силовикам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости