03:57, 3 октября 2025

Польша высказалась о разрыве дипотношений с Россией

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aliaksandra Yadzeshka / Unsplash

Польша не намерена разрывать дипломатические отношения с Россией, но готова принять меры в случае «новых диверсий». Об этом заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский в интервью газете Fakt.

Он предупредил, что Варшава может закрыть последнее из трех функционировавших на территории Польши генконсульств России.

«В ответ на очередные поджоги мы сначала закрыли консульство в Познани, затем в Кракове. У России есть еще одно консульство в Гданьске. Если подобное повторится, мы закроем и это представительство», — сказал Сикорский.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об уже идущей «войне нового типа» с Россией. Он подчеркнул, что лидеры общественного мнения должны «заставить» все западное трансатлантическое сообщество осознать, что конфликт с Москвой — не перспектива, а уже состоявшийся факт.

