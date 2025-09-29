Премьер Польши заявил об уже идущей «войне нового типа» с Россией

Премьер Польши Туск: Запад ведет войну нового типа против России

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об уже идущей «войне нового типа» с Россией. Его слова передает газета The Guardian.

Он подчеркнул, что лидеры общественного мнения должны «заставить» все западное трансатлантическое сообщество осознать, что война с Россией — не перспектива, а уже состоявшийся факт.

«Это война. Мы не хотели этого, иногда это странно, война нового типа, но это все равно война», — сказал политик.

Ранее войну России с Европой допустил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «Фактор гиперактивности отмороженных идиотов никуда не делся», — пояснил он.