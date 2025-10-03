Получившей травму Успенской проведут срочную операцию

Mash: Любови Успенской проведут срочную операцию после перелома руки

Певице Любови Успенской проведут срочную операцию после того, как она сломала руку. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, на данный момент врачи готовят артистку к хирургическому вмешательству. Исполнительнице вставят в руку специальные швейцарские пластины, уточняет канал.

«Она переживает из-за того, что у нее останется большой шрам», — говорится в сообщении. Отмечается, что артистка сможет вернуться к выступлениям через несколько дней после операции.

Ранее стало известно, что Любовь Успенская сломала руку и отменила все ближайшие концерты и корпоративы.