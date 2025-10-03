Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:19, 3 октября 2025Культура

Получившей травму Успенской проведут срочную операцию

Mash: Любови Успенской проведут срочную операцию после перелома руки
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Певице Любови Успенской проведут срочную операцию после того, как она сломала руку. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, на данный момент врачи готовят артистку к хирургическому вмешательству. Исполнительнице вставят в руку специальные швейцарские пластины, уточняет канал.

«Она переживает из-за того, что у нее останется большой шрам», — говорится в сообщении. Отмечается, что артистка сможет вернуться к выступлениям через несколько дней после операции.

Ранее стало известно, что Любовь Успенская сломала руку и отменила все ближайшие концерты и корпоративы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского миллиардера Сулейманова задержали по делу о расправе

    BAE Systems и Forterra создадут автономный БТР

    Объем торговли России и одной страны БРИКС оценили

    Популярная российская соцсеть запустила масштабный проект

    Власти Таиланда захотели проводить туристам стресс-тест перед въездом в страну

    На Солнце произошел мощный выброс плазмы в сторону Земли

    Меркель раскритиковала Макрона

    Знаменитый кинолог назвал лучшие породы собак для много работающих людей

    Российскую актрису-экстремистку объявили в международный розыск

    Участник Comedy Club назвал чушью высказывания двух иноагентов о России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости