Последствия обстрела кинотеатра в Каховке попали на видео

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали кинотеатр в городе Каховка Херсонской области. Об этом заявил глава округа Павел Филипчук, опубликовав в Telegram-канале видео последствий удара.

На кадрах видно, что в здании начался пожар, а также слышны звуки его разрушения.

«Пострадавших нет. Повреждения серьезные», — написал Филичук, пообещав, что в скором времени все будет отстроено.

Ранее сообщалось, что в Краматорске Донецкой народной республики (ДНР) был нанесен удар по теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), после чего на объекте начался пожар. В городе и ближайших населенных пунктах частично пропал свет.

