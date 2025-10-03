Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:45, 3 октября 2025Бывший СССР

На ТЭЦ в Краматорске начался пожар после удара

На ТЭЦ в Краматорске после удара начался пожар
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

В Краматорске Донецкой народной республики (ДНР) был нанесен удар по теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), на объекте начался пожар. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На опубликованном снимке запечатлен столб огня и дыма. Отмечается, что в Краматорске и ближайших населенных пунктах частично пропал свет. Другие подробности в данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины на фоне российских атак эвакуирует учебные центры из Черниговской области вглубь страны. Причиной такого решения стал удар по учебному центру в Гончаровском, который привел к потерям среди мобилизованных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского миллиардера арестовали по делу о расправе. Что известно о его жертве?

    Центробанк составил топ самых популярных фраз мошенников

    В США захотели выпустить монеты с изображением Трампа

    На ТЭЦ в Краматорске начался пожар после удара

    Макрон подтвердил гибель французского журналиста при ударе по ВСУ

    В Euroclear призвали соблюдать международное право в отношении активов РФ

    Зеленский отреагировал на массированный удар по украинской энергосистеме

    Украинские СМИ сообщили о массовом отъезде людей из Днепропетровской области

    Олимпийский чемпион из США рассказал о впечатлениях от посещения России

    В Белом доме допустили прекращение шатдауна в пятницу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости