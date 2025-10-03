На ТЭЦ в Краматорске начался пожар после удара

На ТЭЦ в Краматорске после удара начался пожар

В Краматорске Донецкой народной республики (ДНР) был нанесен удар по теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), на объекте начался пожар. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На опубликованном снимке запечатлен столб огня и дыма. Отмечается, что в Краматорске и ближайших населенных пунктах частично пропал свет. Другие подробности в данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины на фоне российских атак эвакуирует учебные центры из Черниговской области вглубь страны. Причиной такого решения стал удар по учебному центру в Гончаровском, который привел к потерям среди мобилизованных.