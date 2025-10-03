Командование ВСУ начало эвакуировать учебные центры вглубь страны

Командование ВСУ переносит учебные центры из Черниговской области вглубь страны

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне российских атак эвакуирует учебные центры из Черниговской области вглубь страны. Об этом со ссылкой на командование украинских сухопутных войск сообщает издание «Общественное».

«Военные центры подготовки подразделений поэтапно перемещают в другие регионы Украины для более безопасного пребывания и проведения занятий», — приводятся в публикации заявление украинских военных.

Отмечается, что причиной такого решения стал удару по учебному центру в Гончаровском, который привел к потерям среди мобилизованных.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ потеряли более 44 тысяч бойцов за прошедший месяц, а с января по август число дезертиров в рядах украинской армии составило около 150 тысяч человек.