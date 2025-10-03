Приказы о проведении конкурсов в регионах России ко дню рождения Путина назвали фейками

Приказы о проведении конкурсов ко дню рождения Путина назвали фейками

В социальных сетях распространились скриншоты приказов Министерства образования Калининградской и Ульяновской областей о якобы проведении регионального конкурса «Что оставит Владимир Путин России?». В двух идентичных по содержанию документах говорится, что конкурс приурочен ко дню рождения президента России Владимира Путина и проводится с целью улучшения воспитательно-патриотических показателей. Предлагается отдельно провести конкурс аппликаций для учащихся 1-4 классов и конкурс сочинений для 5-11 классов. В качестве тем для сочинений указываются следующие: «Что нам оставит Владимир Владимирович?», «Владимир Путин — величие России», «Петр I, Екатерина II, Владимир Путин: важность сильного лидера для процветающего государства». Документы подписаны министром образования Калининградской области Светланой Трусеневой и и.о. министра просвещения и воспитания Ульяновской области Ириной Киселевой.. Однако эти приказы назвали фейковыми.

Данные документы содержали сомнительные формулировки, которые не используются в официальном-деловом стиле речи. Например, ни в одном официальном документе нельзя встретить фразу «период правления Владимира Путина». Также документы содержали пунктуационные ошибки: в пункте 1: «...обязать директоров, или уполномоченных лиц:» (лишняя запятая перед «или»), в пункте 1.1 после «аппликации-поздравления» не нужна запятая, в пункте 1.3. «,и их работы» — после запятые все в пункте лишние. Сами скриншоты были размытыми, в местах подписей были заметны пиксели, что может говорить об их недостоверности.

К тому же появившихся в сети приказов не было на официальных сайтах министерств. Так, приказа от 2 октября №1213/1 на сайте министерства образования Калининградской области нет. На сайте министерства просвещения и воспитания Ульяновской области также нет приказа №19.

В Центре управления регионом Ульяновской области назвали такой приказ фейком. «Приказ — грубо оформленная подделка. Документ изобилует нарушениями правил юридической техники, орфографическими и пунктуационными ошибками. Региональное Министерство просвещения и воспитания подтвердило, что такого приказа не существует», — говорится в сообщении. Репост опровержения сделали и в министерстве образования региона. Как сообщила пресс-секретарь губернатора Калининградской области Мариам Башкирова, приказ от имени министра образования Калининградской области Светланы Трусеневой о проведении в школах региона конкурса под названием «Что оставит Владимир Путин России?» фейк.

Сообщения о начале проведения в регионах РФ конкурса «Что оставит Владимир Путин России?» не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».