Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:05, 3 октября 2025Бывший СССР

Пушилин рассказал о сроках восстановления Артемовска

Пушилин: Восстановление Артемовска возможно после отодвигания линии фронта
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин посетил Артемовск (украинское название — Бахмут) и заявил, что восстановление города возможно только после отодвигания линии фронта. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Артемовск — это тот город, который нам предстоит еще восстанавливать, когда будет отодвинута линия фронта, но это на более поздних этапах», — сказал он.

Глава ДНР добавил, что сейчас усилия властей сосредоточены на населенных пунктах, где уже возможно проведение восстановительных работ.

Ранее Пушилин рассказал о наступлении на самом активном направлении фронта. Он уточнил, что Вооруженные силы России продолжили перерезание путей снабжения противника и охват Красного Лимана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министра культуры Литвы отправили в отставку всего через неделю после назначения. Он не смог ответить на вопрос «чей Крым?»

    Российского миллиардера Сулейманова доставили в суд

    Агата Муцениеце раскрыла вес во время беременности

    Названо условие взлета мировых цен на нефть до 200 долларов

    Владельцам собак напомнили о требовании использовать намордник в ряде мест

    В Армении посадили священника за призыв к захвату власти

    Глава Минфина США накричал на премьера Украины

    Минюст признал иноагентом бывшую сотрудницу Первого канала

    Средняя максимальная ставка по вкладам упала еще сильнее

    Пушилин рассказал о сроках восстановления Артемовска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости