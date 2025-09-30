В ДНР рассказали о наступлении на самом активном направлении фронта

Глава ДНР Пушилин: ВС России продолжают охват Красного Лимана

Российские войска после зачистки Серебрянского лесничества продолжили охват Красного Лимана. О наступлении Вооруженных сил России на самом активном направлении фронта рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Краснолиманское направление на севере республики стало одним из самых активных на прошлой неделе. (...) В северной части Ямполя ситуация поменялась. Продолжилось перерезание путей снабжения противника и охват Красного Лимана», — рассказал руководитель региона.

Он добавил, что российские войска также продолжили наступать в районе населенных пунктов Шандриголово и Дерилово.

Ранее генерал-майор в отставке Сергей Липовой заявил, что российские войска формируют котел вокруг подразделений Вооруженных сил Украины, сражающихся под Купянском. По его словам, украинское командование осознает неспособность удержать город под контролем и бросает последние силы, чтобы избежать обвала фронта.