Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:27, 3 октября 2025Силовые структуры

Рассказавший о воинской части российский врач получил срок

В ДНР осудили врача, передававшего информацию СБУ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Донецкой Народной Республике (ДНР) осудили врача, передававшего информацию СБУ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как установил суд, 51-летний местный житель в период с августа по октябрь 2024 года через один из мессенджеров установил связь с представителем Службы безопасности Украины (СБУ) и согласился на него работать. После этого получил от куратора задание на сбор информации о российских военных частях.

Находясь на рабочем месте в приемном отделении больницы, он узнал от пациента местоположение одной из частей и передал эти данные представителю СБУ.

Сотрудники правоохранительных органов выявили и пресекли его деятельность.

Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 105 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россияне решили заработать на передаче данных разведке Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского миллиардера Сулейманова арестовали по делу о расправе

    Генри Кавилл опубликовал откровенное фото

    Артемий Лебедев предрек россиянам сложные новогодние праздники

    США уничтожили судно вблизи Венесуэлы

    Мужчина сломал ребра 60-летней женщине на пляже из-за замечания

    Российские ученые разработали метод лечения наследственных болезней

    ЛЭП и жилые дома попали под удары ВСУ в российском регионе

    Россиянин начал разводить дальневосточных крабов у себя в холодильнике

    Российскому бойцу СВО с перебитой осколком разорвавшейся мины трахеей удалось спастись

    Образ 27-летнего сына Уилла Смита на показе описали фразой «как мой пятилетний внук»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости