Рассказавший о воинской части российский врач получил срок

В ДНР осудили врача, передававшего информацию СБУ

В Донецкой Народной Республике (ДНР) осудили врача, передававшего информацию СБУ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как установил суд, 51-летний местный житель в период с августа по октябрь 2024 года через один из мессенджеров установил связь с представителем Службы безопасности Украины (СБУ) и согласился на него работать. После этого получил от куратора задание на сбор информации о российских военных частях.

Находясь на рабочем месте в приемном отделении больницы, он узнал от пациента местоположение одной из частей и передал эти данные представителю СБУ.

Сотрудники правоохранительных органов выявили и пресекли его деятельность.

Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 105 тысяч рублей.

