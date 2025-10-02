Силовые структуры
13:44, 2 октября 2025

Россияне решили заработать на передаче данных разведке Украины

В Пензенской области задержали местных жителей, передававших данные ГУР Украины
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Пензенской области задержали местных жителей, передававших данные Главному управлению разведки (ГУР) Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Они обвиняются по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным агентства, сотрудники ФСБ выявили и пресекли деятельность двух безработных местных жителей, которые через мессенджер установили контакт с представителем ГУР. Они передавали ему информацию о военных объектах и промышленном предприятии.

Ранее сообщалось, что в российском регионе пенсионер поплатился за работу на иностранную разведку.

