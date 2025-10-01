Силовые структуры
17:44, 1 октября 2025Силовые структуры

В российском регионе пенсионер поплатился за работу на иностранную разведку

В Ялте суд приговорил пенсионера к 14 годам колонии за госизмену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Ялте суд приговорил пенсионера к 14 годам колонии за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным ведомства, в 2022 году осужденный через один из мессенджеров вступил в контакт с украинскими спецслужбами и сообщил им о готовности помогать в деятельности против России.

Получив задание на привлечение бывшего сотрудника правоохранительных органов к сотрудничеству, он передал его контакты своему куратору. Мужчина провел несколько личных встреч для убеждения его работать на иностранную разведку.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность.

Суд приговорил 67-летнего жителя Ялты к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин получил 20 лет колонии за расклеенные объявления.

