14:28, 29 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин получил 20 лет колонии за расклеенные объявления

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Красноярском крае мужчина получил 20 лет за госизмену. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным агентства, Юрий Сологуб, являясь приверженцем «Легиона «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией и запрещен). В одном из мессенджеров он вступил в контакт с представителем этой организации и по его заданию расклеил по городу листовки с призывами к вступлению в формирование. После чего отправил фотоотчет с выполненной работой своему куратору.

Суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима.

