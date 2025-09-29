Россиянин получил 20 лет колонии за расклеенные объявления

В Красноярском крае мужчина получил 20 лет за госизмену

В Красноярском крае мужчина получил 20 лет за госизмену. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным агентства, Юрий Сологуб, являясь приверженцем «Легиона «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией и запрещен). В одном из мессенджеров он вступил в контакт с представителем этой организации и по его заданию расклеил по городу листовки с призывами к вступлению в формирование. После чего отправил фотоотчет с выполненной работой своему куратору.

Суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что сотрудник российской IT-компании продавал данные иностранному государству.

