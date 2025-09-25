Силовые структуры
10:02, 25 сентября 2025

Сотрудник российской IT-компании продавал данные иностранному государству

В Мордовии задержали сотрудника IT-компании за госизмену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Мордовии задержали сотрудника IT-компании за госизмену. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным агентства, 39-летний местный житель, являясь сотрудником IT-компании, через Telegram установил контакт с представителем Главного управления разведки (ГУР) Украины и начал продавать данные о критически важной инфраструктуре региона. Также он передал данные сотрудника МВД по региону для организации заказной расправы.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его деятельность. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следственные действия продолжаются для установления его причастности к иным преступлениям.

Ранее сообщалось, что россиянин поплатился за размещенные в социальной сети материалы.

