Россиянин поплатился за размещенные в социальной сети материалы

На Сахалине осудили мужчину за попытку вступить в ВСУ

На Сахалине осудили мужчину за попытку вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статьям 30, 275 («Покушение на государственную измену») и 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

Как установил суд, 56-летний мужчина разделял проукраинскую националистическую идеологию и размещал в социальных сетях материалы с оправданием террористической деятельности. Также он планировал выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для ведения боевых действий против российских войск. Для этого он связался с представителем ВСУ, который предложил ему несколько должностей.

Сотрудники ФСБ выявили его деятельность и задержали мужчину в аэропорту Южно-Сахалинска при попытке добраться до Украины через территорию третьей страны.

Суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а также лишил звания старший лейтенант запаса.

Ранее сообщалось, что операции с криптовалютой стоили россиянину свободы.