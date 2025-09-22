Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:55, 22 сентября 2025Силовые структуры

Операции с криптовалютой стоили россиянину свободы

В Чувашии суд приговорил жителя Подмосковья к 13 годам за перевод украинским НВФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Второй окружной западный военный суд на выездном заседании в Чувашии вынес приговор 27-летнему жителю Подмосковья за операции с криптовалютой по переводу средств украинским незаконным вооруженным формированиям (НВФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

Мужчина признан виновным по статьям 275 УК РФ («Госизмена») и 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма»). Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. Первые 2,5 года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок в колонии строгого режима.

Суд установил, что россиянин с апреля по июнь 2023 года совершил через интернет несколько финансовых операций по переводу денег на материально-техническое обеспечение двух украинских организаций, признанных террористическими.

Ранее сообщалось, что на Урале четверо мужчин получили от десяти до 12 лет за финансирование террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о «добровольных самоограничениях» на ядерный арсенал России и сделал предложение США. Чего он ждет от Вашингтона?

    Зеленский предложил отправлять подразделения ВСУ за границу

    Оглашен приговор за продажу информации о российских войсках в Горловке

    Украинец захотел стать священником для отсрочки от армии

    Стали известны новые подробности об успехах ВС России в Харьковской области

    В Европе раскрыли причину затягивания отказа от российского газа

    ХАМАС подготовило письмо Трампу с одной просьбой

    Мастер маникюра рассказала об узнаваемых по ногтям секретах клиентов

    Предсказан срок прихода заморозков в Москву

    Стало известно о «простреливающем большую часть европейской территории России» эсминце

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости