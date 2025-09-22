Операции с криптовалютой стоили россиянину свободы

В Чувашии суд приговорил жителя Подмосковья к 13 годам за перевод украинским НВФ

Второй окружной западный военный суд на выездном заседании в Чувашии вынес приговор 27-летнему жителю Подмосковья за операции с криптовалютой по переводу средств украинским незаконным вооруженным формированиям (НВФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

Мужчина признан виновным по статьям 275 УК РФ («Госизмена») и 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма»). Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. Первые 2,5 года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок в колонии строгого режима.

Суд установил, что россиянин с апреля по июнь 2023 года совершил через интернет несколько финансовых операций по переводу денег на материально-техническое обеспечение двух украинских организаций, признанных террористическими.

Ранее сообщалось, что на Урале четверо мужчин получили от десяти до 12 лет за финансирование террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России).