Четверо россиян поплатились за отправку денег в Сирию

На Урале осудили четырех мужчин за финансирование террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, осужденные исповедуют радикальный ислам и занимались сбором, а также пересылкой денег в Сирию для нужд террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). Подтверждение этих фактов было установлено в ходе оперативно-разыскных мероприятий.
Одного из участников суд приговорил к 12 годам, а еще троих — к 10 годам в колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что спонсор террористов проведет 10 лет в российской колонии.