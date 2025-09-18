Четверо россиян поплатились за отправку денег в Сирию

На Урале осудили четырех мужчин за финансирование террористической организации

На Урале осудили четырех мужчин за финансирование террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, осужденные исповедуют радикальный ислам и занимались сбором, а также пересылкой денег в Сирию для нужд террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). Подтверждение этих фактов было установлено в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Одного из участников суд приговорил к 12 годам, а еще троих — к 10 годам в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что спонсор террористов проведет 10 лет в российской колонии.