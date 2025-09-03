Силовые структуры
Спонсор террористов проведет 10 лет в российской колонии

В Красноярском крае за финансирования террористов на 10 лет осудили мужчину
Екатерина Кашурникова
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Красноярском крае суд приговорил к десяти годам лишения свободы 36-летнего мужчину за финансирование терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, россиянин с сентября 2021 года до августа 2024 года переводил деньги террористическим организациям. Во время обысков у него изъяли телефон и электронные носители информации.

Мужчина признан виновным по части 1.1 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») и части 1 статьи 282.3 («Финансирование экстремистской деятельности») УК РФ.

Ранее стало известно, что Второй Западный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Смоленской области, сдавшего Вооруженным силам Украины данные об объектах Минобороны России.

