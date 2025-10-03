Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:59, 3 октября 2025Бывший СССР

Рожин сообщил о расширении зоны контроля ВС России в Красноармейске

Рожин: ВС России расширили зону контроля на юге Красноармейска
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России расширили зону контроля в южной части Красноармейска (украинское название — Покровск) на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«На вечер сообщают, что ВС РФ расширяют зону контроля в южной части Красноармейска, а также расширяют плацдарм в Ивановке за рекой Волчья», — написал Рожин.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации взяли в полукольцо город Красноармейск. По его словам, украинские войска были поджаты с севера, востока и юга, но укрепляют оборону при помощи подразделений БПЛА.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского миллиардера арестовали по делу о расправе. Что известно о его жертве?

    Сотни дронов вышли из-под контроля и превратились в огненный дождь во время шоу в Китае

    На Западе сообщили о продвижении Уиткоффом идеи Нобелевской премии для Трампа

    Дрон ВСУ атаковал сельхозтехнику в российском регионе

    На Украине назвали разрушительным для страны одно решение Зеленского

    Последствия обстрела кинотеатра в Каховке попали на видео

    Рожин сообщил о расширении зоны контроля ВС России в Красноармейске

    ХАМАС согласилось освободить пленных, согласно плану Трампа

    75-летнему тренеру «Сочи» попали в голову шайбой во время матча КХЛ

    Владельцев Telegram-каналов обязали регистрироваться через бот

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости