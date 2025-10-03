Рожин сообщил о расширении зоны контроля ВС России в Красноармейске

Рожин: ВС России расширили зону контроля на юге Красноармейска

Вооруженные силы (ВС) России расширили зону контроля в южной части Красноармейска (украинское название — Покровск) на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«На вечер сообщают, что ВС РФ расширяют зону контроля в южной части Красноармейска, а также расширяют плацдарм в Ивановке за рекой Волчья», — написал Рожин.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации взяли в полукольцо город Красноармейск. По его словам, украинские войска были поджаты с севера, востока и юга, но укрепляют оборону при помощи подразделений БПЛА.