В аэропорту российского курорта задержали более 20 рейсов

В аэропорту Сочи задерживаются 24 рейса

Пассажиры не могут покинуть аэропорт российского курорта из-за того, что задержаны более 20 рейсов. Об этом сообщает Аэропорт Сочи в официальном Telegram-канале.

На данный момент задержали 24 отправления. Отклонение от графика составляет минимум два часа. При этом три воздушных судна, которые уходили на запасные аэродромы, приземлились в Сочи, они обслуживаются в порядке очереди, затем вылетят в города назначения.

Уточняется, что пассажирам предоставят широкофюзеляжные самолеты для вылета. Представители российских авиакомпаний работают с клиентами и обеспечивают их всем необходимым.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Геленджика и Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск бортов из-за угрозы атак БПЛА. Летевший в Сочи самолет с россиянами на борту вынужденно сел в Чечне.