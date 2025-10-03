Путешествия
2 октября 2025Путешествия

На двух российских курортах приостановили полеты

Росавиация: В Сочи и Геленджике временно приостановили авиарейсы
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетВзрыв в Волгограде

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

В аэропортах Сочи и Геленджика на время приостановили полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко, написав пост в своем Telegram-канале.

По словам пресс-секретаря ведомства, данные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели, чтобы обеспечить безопасность авиарейсов, уточнил Кореняко.

2 октября сообщалось, что над тремя районами Волгограда прогремели взрывы. По данным СМИ, грохот услышали в Алексеевском, Суровикинском и Кумылженском районах. Горожан через СМС оповестили о возможной угрозе атаки беспилотников.

