Летевший в Сочи самолет с россиянами на борту вынужденно сел в Чечне

Летевший из Москвы в Сочи самолет изменил маршрут и сел в Грозном
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Самолет с россиянами на борту изменил маршрут и приземлился в Чечне. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Пассажиры лайнера, летевшего ночью из Москвы в Сочи, сообщили, что вынужденно сели в Грозном. Борт дозаправили топливом.

Причиной непредусмотренной посадки стало закрытие аэропортов российского курорта из-за угрозы атак беспилотников. На данный момент в воздушных гаванях Геленджика и Сочи сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее пассажиры столичного аэропорта Внуково пожаловались на задержки на паспортном контроле. Путешественники сообщили, что больше часа простояли в очереди в попытке попасть на свой рейс.

