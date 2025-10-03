Летевший в Сочи самолет с россиянами на борту вынужденно сел в Чечне

Летевший из Москвы в Сочи самолет изменил маршрут и сел в Грозном

Самолет с россиянами на борту изменил маршрут и приземлился в Чечне. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Пассажиры лайнера, летевшего ночью из Москвы в Сочи, сообщили, что вынужденно сели в Грозном. Борт дозаправили топливом.

Причиной непредусмотренной посадки стало закрытие аэропортов российского курорта из-за угрозы атак беспилотников. На данный момент в воздушных гаванях Геленджика и Сочи сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

