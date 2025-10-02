Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
00:08, 3 октября 2025Путешествия

Пассажиры российского аэропорта пожаловались на задержки на паспортном контроле

Пассажиры во Внуково пожаловались на задержки на паспортном контроле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: John McArthur / Unsplash

Пассажиры столичного аэропорта Внуково жалуются на задержки на паспортном контроле. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва!».

Как рассказали очевидцы, путешественники стоят больше часа на паспортном контроле в попытке попасть на свой рейс. Они утверждают, что очередь практически не двигается. По данным издания, сотрудники авиагавани объяснили произошедшее путешественникам «большим пассажиропотоком». «Люди стоят с маленькими детьми, кому-то уже плохо. В зале не работают кондиционеры, духота», — сообщил собеседник издания.

В конце сентября пассажиры во Внуково пожаловались на огромные очереди и попали на видео. Тогда пассажиры, прилетевшие из-за рубежа, пожаловались, что стоят в очереди к паспортному контролю уже два часа. При этом аэропорт не открывает дополнительные стойки регистрации для устранения проблемы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас кратно меньше». Путин сравнил потери России и Украины и рассказал о ситуации в зоне СВО

    Лидеры ЕС не смогли договориться по кредиту для Украины

    Врачи предупредили об опасности сушилок для рук

    Волны выбросили на берег загадочное существо

    В США усомнились в передаче Tomahawk Украине

    В базу «Миротворца» попали шесть российских детей

    Интерес Индии к российским Су-57 объяснили

    Стало известно решение ФИФА по отстранению Израиля

    Пассажиры российского аэропорта пожаловались на задержки на паспортном контроле

    На Западе прокомментировали ответ Путина на слова Трампа о «бумажном тигре»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости