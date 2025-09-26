Путешествия
16:09, 26 сентября 2025Путешествия

Огромные очереди на паспортном контроле во Внуково попали на видео

Пассажиры во Внуково пожаловались на огромные очереди и попали на видео
Елизавета Гринберг (редактор)

Огромные очереди на паспортном контроле в московском аэропорту Внуково попали на видео. Его публикует Telegram-канал «Осторожно, новости».

На кадрах видно огромное количество ожидающих туристов, среди которых много детей. Пассажиры, прилетевшие из-за рубежа, пожаловались, что стоят в очереди к паспортному контролю уже два часа. При этом аэропорт не открывает дополнительные стойки регистрации для устранения проблемы.

Ранее в сети распространилось видео с очередями во Внуково. Тогда пассажиры сообщали о похожей проблеме — работало всего несколько окон паспортного контроля.

