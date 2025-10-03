Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:01, 3 октября 2025Забота о себе

Женщина пожаловалась на отвратительный фетиш любовников в постели и получила совет

Наталья Обрядина1

Фото: Dmytro Kapitonenko / Shutterstock / Fotodom

Коуч по отношениям и писательница Джейн Грин дала совет женщине, пожаловавшейся на отвратительный фетиш любовников, с которыми она встречалась после разрыва с партнером. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Daily Mail.

Женщина рассказала, что после окончания длительных отношений несколько раз ходила на свидания с разными мужчинами и заметила, что у каждого из них есть одна неприятная привычка в спальне. «Каждый из них пытался плюнуть на меня или мне в рот, что вызывает у меня отвращение. Один парень даже не спросил, прежде чем сделать это!» — посетовала она. Читательница также задалась вопросом, как ей сообщить мужчинам, что ей не нравится этот фетиш и при этом не ранить их чувства.

Материалы по теме:
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022

В ответ Грин заявила, что плевки на партнера стали популярны благодаря интернету. Однако эта форма эротической игры довольно унизительна, и подходит она не всем. «Любой вид секса, каким бы мягким он ни казался, требует взаимного согласия. Крайне важно открыто и честно поговорить о том, что вы хотите попробовать в постели, а что нет и когда следует остановиться», — подчеркнула специалистка.

По ее словам, подобная беседа может быть трудной, но крайне важно обсудить с потенциальным любовником свои пристрастия, фетиши и границы допустимого в сексе.

Ранее Грин дала совет женщине, которая рассказала мужу о своей тайной сексуальной фантазии. Мужчина не оценил откровенность супруги и заявил, что у нее есть сексуальное отклонение.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С этим вот так играть опасно». Путин пригрозил зеркальным ответом на удары ВСУ по Запорожской АЭС

    Стало известно о переброске ВСУ большого количества наемников на один участок фронта

    Учительницу приговорили к 10 годам тюрьмы за секс с 11-летним школьником

    Женщина пожаловалась на отвратительный фетиш любовников в постели и получила совет

    46-летняя Николь Шерзингер показала фигуру в купальнике

    Раскрыты потери ВСУ в Волчанске

    Трамп из-за шатдауна освободит от работы треть Белого дома

    В Японии пришли к одному выводу после выступления Путина

    Скандальную «Большую глину № 4» переставили

    В Купянске целое подразделение ВСУ сдалось в плен ВС РФ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости