Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:47, 4 октября 2025Россия

Административное здание загорелось в Нижегородской области

РИА: В Нижегородской области загорелось административное здание
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

В Нижегородской области загорелось административное здание, пожарные ликвидируют пожар на площади 700 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

«Произошло обрушение перекрытий между цокольным и первым этажами с переходом огня на кровлю. Площадь пожара составляет 700 квадратных метров», — указано в сообщении МЧС.

Отмечается, что пожар произошел в рабочем поселке Большое Мурашкино на улице Свободы в доме 67А.

Ранее сильный пожар начался около колеса обозрения во Владивостоке. ЧП произошло в районе набережной Спортивной гавани. Местные жители сообщали о черном дыме, который поднимается вверх на десятки метров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина нанесла массированный удар по столице российского региона

    Стало известно о вымогательстве бывшим тестем Кокорина денег у Смолова

    Лукашенко высказался о выживании

    Административное здание загорелось в Нижегородской области

    Спасатели дошли до двух пострадавших при подъеме на вулкан на Камчатке

    Орбан заявил о праве Венгрии не соглашаться с членством Украины в ЕС

    Орбан высказался об угрозе войны для стран Европы

    Полиция Германии не смогла идентифицировать дроны

    В России ответили на утерю в ООН документов о переговорах СССР и США по ядерному оружию

    Российский военный рассказал о позволившей вычислить позицию ВСУ оплошности противника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости