Административное здание загорелось в Нижегородской области

РИА: В Нижегородской области загорелось административное здание

В Нижегородской области загорелось административное здание, пожарные ликвидируют пожар на площади 700 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

«Произошло обрушение перекрытий между цокольным и первым этажами с переходом огня на кровлю. Площадь пожара составляет 700 квадратных метров», — указано в сообщении МЧС.

Отмечается, что пожар произошел в рабочем поселке Большое Мурашкино на улице Свободы в доме 67А.

