19:54, 4 октября 2025Мир

Грету Тунберг посадили в камеру с клопами

Guardian: В Израиле Тунберг посадили в камеру с клопами, у нее обезвоживание
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Israel Foreign Ministry / Handout / Reuters

Задержанную в Израиле шведскую активистку Грету Тунберг посадили в камеру с клопами. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на электронное письмо чиновника, посетившего Тунберг в тюрьме, которое МИД Швеции направил близким активистки.

«Посольству удалось встретиться с Гретой, — цитирует издание письмо чиновника. — Она сообщила об обезвоживании. Она получает недостаточное количество воды и пищи».

По его словам, Грета сообщала, что в камере у нее появилась сыпь, которая, как она подозревает, вызвана наличием там клопов. Активистка также добавила, что в течение долгого времени сидела на твердых поверхностях.

Еще один задержанный Израилем активист сообщил посольству другой страны, что видел, как Тунберг заставляли держать некие флаги и при этом фотографировали.

Ранее Военно-морские силы Израиля протаранили одно из судов «Флотилии стойкости» Греты Тунберг, плывшей в Газу. Тарану подвергся корабль Florida, против еще двух судов, Yulara и Meteque, были использованы водометы.

