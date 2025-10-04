Минобороны сообщило о поражении энергетических объектов на Украине

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетики Украины, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса. Об этом сообщило Министерство обороны России в своей сводке.

«Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия», — указано в сообщении МО.

Как отмечается, удары были нанесены и по пунктам временной дислокации украинских войск и иностранных наемников в 143 районах.

Ранее Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 4 октября сбили 117 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Больше всего дронов (27) было сбито в Брянской области.