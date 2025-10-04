Президент России Владимир Путин обратился к одному роду российских войск — входящим в Воздушно-космические силы (ВКС) Космическим войскам — и поздравил их с днем основания. Это следует из телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства поблагодарил ветеранов и личный состав войск за службу и отметил их труды в обеспечении интересов страны.
За прошедшие годы были воплощены в жизнь инновационные, по-настоящему прорывные проекты, построены современные космодромы, научные центры, созданы мощные, конкурентоспособные космические системы
Ранее сообщалось, что ВКС России получили тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А. Самолет оснащен более точным оборудованием, которое повышает эффективность решаемых им боевых задач.