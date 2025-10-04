Президент России Путин поздравил личный состав и ветеранов Космических войск

Президент России Владимир Путин обратился к одному роду российских войск — входящим в Воздушно-космические силы (ВКС) Космическим войскам — и поздравил их с днем основания. Это следует из телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства поблагодарил ветеранов и личный состав войск за службу и отметил их труды в обеспечении интересов страны.

За прошедшие годы были воплощены в жизнь инновационные, по-настоящему прорывные проекты, построены современные космодромы, научные центры, созданы мощные, конкурентоспособные космические системы Владимир Путин

Ранее сообщалось, что ВКС России получили тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А. Самолет оснащен более точным оборудованием, которое повышает эффективность решаемых им боевых задач.