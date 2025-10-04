Бывший СССР
Украинский БПЛА повредил многоквартирные дома в ДНР

Приходько: Украинский БПЛА повредил многоквартирные дома в Горловке
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) повредил ряд многоквартирных домов в Горловке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил глава города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Вследствие массовой атаки БПЛА украинских террористов в центре Горловки поврежден ряд многоквартирных домов. В Никитовском районе Горловки повреждено учреждение образования», — написал Приходько.

Глава города уточнил, что также в результате атаки БПЛА пострадала мирная жительница.

Ранее при атаке украинского БПЛА на трассе Донецк—Горловка пострадал водитель машины, перевозившей воду.

