Украинский чиновник заявил об угрожающем сценарии для Изюма

Стрельник: Продвижение ВС России в ДНР создает угрозу для Изюма

Продвижение Вооруженных сил (ВС) России возле Лиманского леса в районе села Новоселовка в Донецкой народной республике (ДНР) создает угрозу для Изюма Харьковской области. О таком сценарии заявил бывший заместитель начальника Изюмской военной администрации Максим Стрельник, его слова приводит Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

По его словам, российским войскам осталось преодолеть 3,5 километра, после чего они смогут войти в Лиманский лес. По его словам, дальнейшее развитие событий станет угрожающим сценарием для Украины.

«Если им удастся пересечь в лесу реку Оскол, которая и так обмелела из-за разрушения дамбы водохранилища, есть высокая вероятность того, что россияне смогут оказаться где-то возле пляжа “Спартак” в Изюме», — подчеркнул Стрельник.

Ранее стало известно о переброске заградотрядов Вооруженных сил Украины под Купянск. Задачей подразделений стала остановка отступления мобилизованных украинских солдат и недопущение сдачи их в плен.