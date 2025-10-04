Мир
01:55, 4 октября 2025Мир

В МВД Баварии захотели наделить полицию полномочиями сбивать БПЛА

Глава МИД Баварии Херман намерен наделить полицию полномочиями сбивать дроны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Patryk Ogorzalek / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Глава МВД Баварии Йоахим Херман после инцидента с дронами в аэропорту Мюнхена сообщил о планах расширить полномочия баварской полиции для того, чтобы правоохранители могли сбивать беспилотники. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на слова министра.

«Мы хотим значительно расширить правовые возможности баварской полиции, чтобы она могла принимать немедленные и эффективные меры против дронов», — подчеркнул Херман.

По его словам, по задумке полиция сможет незамедлительно сбивать БПЛА в случае острой опасности. В скором времени будет представлен законопроект о внесении соответствующих поправок в закон о полномочиях полиции Баварии.

Техническое оснащение баварской полиции в этой области, как уточнил министр, должно постоянно модернизироваться и расширяться.

Ранее сообщалось, что аэропорт Мюнхена в Германии вновь приостановил работу из-за появления нескольких беспилотных летательных аппаратов.

За день до этого сообщалось, что неопознанные дроны впервые появились над военным объектом в ФРГ. СМИ утверждали, что дроны, размер которых составлял от 60 сантиметров до метра, были замечены над авиабазой Эрдинг под Мюнхеном.

