00:28, 4 октября 2025Мир

Аэропорт Мюнхена вновь приостановил работу из-за появления БПЛА

Reuters: Аэропорт Мюнхена в Германии вновь приостановил работу из-за дронов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Аэропорт Мюнхена в Германии снова приостановил работу из-за появления нескольких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это утверждает агентство Reuters со ссылкой на службу безопасности аэропорта.

«В аэропорту Мюнхена закрыты обе взлетно-посадочные полосы», — говорится в сообщении.

При этом официальные источники пока не подтверждают, являются ли замеченные дроны причиной закрытия аэропорта.

Накануне издание Bild сообщило, что неопознанные дроны впервые появились над военным объектом в ФРГ. Журналисты утверждали, что дроны, размер которых составлял от 60 сантиметров до метра, были замечены над авиабазой Эрдинг под Мюнхеном.

Также ранее сообщалось, что в Германии военные не в состоянии сбивать беспилотники над территорией своей страны. Проблема заключается в том, что у ФРГ на данный момент нет полноценной системы для защиты от дронов.

