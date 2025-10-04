Мир
22:50, 4 октября 2025Мир

Воевавший на стороне ВСУ британский наемник покончил с собой

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Британский наемник и бывший капитан ВС Великобритании Нед Харрис, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), покончил жизнь самоубийством. Об этом пишет военный корреспондент Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Военкор напомнил, что Харрис принимал активное участие в боевых действиях на Украине, включая в Артемовске и Курской области. Во время боев он потерял ногу и нескольких подельников, после чего вернулся в Британию впал в депрессию.

Ранее военный историк Михаил Поликарпов рассказал, что в ряды ВСУ могут отправиться несколько тысяч латиноамериканских наемников. При этом он подчеркнул, что заполнить ими все «мобилизационные дыры» не получится.

