Названо возможное число латиноамериканских наемников ВСУ

Поликарпов: На Украину могут отправиться несколько тысяч наемников
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Michal Dyjuk / AP

В ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут отправиться несколько тысяч латиноамериканских наемников. Об этом рассказал военный историк Михаил Поликарпов в разговоре с «Аргументы и Факты» (АиФ).

«Заполнить все мобилизационные дыры колумбийцам не удастся. В лучшем случае несколько тысяч человек на Украину поедет. Причем, это еще больше проблемы по переброске людей туда», — рассказал историк.

По его словам, на Украине происходит сильный кризис мобилизации, а Киев рассчитывает на помощь войск НАТО, что, однако, встречает противодействие как со стороны России, так и внутри западноевропейских стран.

Ранее американский наемник Бенджамин Рид заявил, что смертность среди наемников «Избранной роты» (Chosen Company), воевавших на стороне ВСУ, достигала 90 процентов.

