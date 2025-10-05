Кадыров заявил о возвращении в зону СВО трофейного «Кугуара»

Кадыров: Трофейную американскую бронемашину «Кугуар» вернули в зону СВО

Российские военные захватили у Вооруженных сил Украины (ВСУ) тяжелую бронемашину американского производства «Кугуар», заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, российские военные получили военный трофей, который вернули в зону специальной военной операции (СВО). Как отметил глава Чечни, «Кугуар» будет «служить верой и правдой» Вооруженным силам (ВС) РФ.

«Несмотря на то, что против России воюют страны НАТО, Европа и Запад, доблестные воины РФ забирают территории», — добавил Кадыров.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ, перешедшие на сторону России, получили трофейное оружие НАТО.