Названы неочевидные признаки хронического стресса

Врач Варламова: На хронический стресс могут указывать изжога и частые простуды

Невролог ФНКЦ ФМБА России Юлия Варламова перечислила неочевидные признаки хронического стресса. Их врач назвала в разговоре с «Лентой.ру».

В частности, о хроническом стрессе могут говорить расстройства пищеварения: тошнота, изжога или синдром раздраженного кишечника. Кроме того, при сильном нервном перенапряжении могут начаться постоянные простуды, выпадение волос, внезапное ухудшение состояния кожи, компульсивное переедание и навязчивое использование гаджетов, подчеркнула врач.

«Эти симптомы не всегда воспринимаются как "стрессовые". Их чаще списывают на усталость или погрешности в питании, хотя в действительности именно нервное напряжение может быть их пусковым механизмом», — отметила Варламова.

Она уточнила, что у мужчин, женщин и детей нервное перенапряжение может проявляться по-разному. У мужчин стресс может выражаться в виде агрессии и всплесков импульсивности, у женщин — через мигрени, нарушение цикла, чувство хронической усталости. У детей же, по словам Варламовой, меняется поведение: появляются капризность, трудности с концентрацией, нарушения сна, иногда боли в животе без очевидных причин.

