Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:33, 5 октября 2025Забота о себеЭксклюзив

Названы неочевидные признаки хронического стресса

Врач Варламова: На хронический стресс могут указывать изжога и частые простуды
Наталья Обрядина1

Фото: Elisa Ventur / Unsplash

Невролог ФНКЦ ФМБА России Юлия Варламова перечислила неочевидные признаки хронического стресса. Их врач назвала в разговоре с «Лентой.ру».

В частности, о хроническом стрессе могут говорить расстройства пищеварения: тошнота, изжога или синдром раздраженного кишечника. Кроме того, при сильном нервном перенапряжении могут начаться постоянные простуды, выпадение волос, внезапное ухудшение состояния кожи, компульсивное переедание и навязчивое использование гаджетов, подчеркнула врач.

«Эти симптомы не всегда воспринимаются как "стрессовые". Их чаще списывают на усталость или погрешности в питании, хотя в действительности именно нервное напряжение может быть их пусковым механизмом», — отметила Варламова.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Она уточнила, что у мужчин, женщин и детей нервное перенапряжение может проявляться по-разному. У мужчин стресс может выражаться в виде агрессии и всплесков импульсивности, у женщин — через мигрени, нарушение цикла, чувство хронической усталости. У детей же, по словам Варламовой, меняется поведение: появляются капризность, трудности с концентрацией, нарушения сна, иногда боли в животе без очевидных причин.

Ранее кардиолог Каролина Май назвала чаще всего встречающиеся у зумеров заболевания. По словам врача, у них часто диагностируются проблемы с концентрацией внимания и синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ).

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предупредил США о последствиях начала поставок «Томагавков» Украине

    Полчища мраморных клопов атаковали российский регион

    Израиль обвинили в жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими задержанными активистами

    Россиянка побывала на «уральском Бали» и описала его фразой «выглядит как райский пляж»

    В многоквартирном доме в России произошел взрыв

    Российские войска ударили по предприятиям ВПК Украины

    В Нижегородской области сбили пять беспилотников

    На Западе рассказали об открытом нападении Британии на Россию

    Российские войска взяли под контроль село в ДНР

    Военные врачи вручную завели сердце российского солдата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости