Названы встречающиеся чаще всего у зумеров заболевания

Врач Май назвала депрессию и тревожность самыми частыми заболеваниями зумеров

Некоторые заболевания и проблемы со здоровьем встречаются у зумеров чаще, чем у представителей других поколений, заявила кардиолог, заведующая клинико-диагностическим центром сети многопрофильных клиник «К+31» Каролина Май. Эти болезни она перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

Самыми распространенными у зумеров заболеваниями врач назвала депрессию и тревожность. «Это связано с геополитической и экономической нестабильностью, высоким уровнем социальных ожиданий, навязанных в том числе социальными сетями, и неопределенностью будущего», — объяснила она.

Также у зумеров часто диагностируются проблемы с концентрацией внимания и синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), добавила Май.

По словам врача, зумеры часто жалуются на головные боли, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, зрением. Как отметила доктор, во многом это связано с их образом жизни и постоянным использованием гаджетов. Хронический стресс также провоцирует у молодых людей раннюю седину и выпадение волос, а недостаток физической активности — избыточный вес, что в будущем чревато повышенным риском диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее стоматолог Ирина Макеева объяснила причину отсутствия зубов мудрости у зумеров. Эти зубы не растут у молодых людей не из-за особенностей питания, считает она.