Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:34, 7 сентября 2025Забота о себеЭксклюзив

Названы встречающиеся чаще всего у зумеров заболевания

Врач Май назвала депрессию и тревожность самыми частыми заболеваниями зумеров
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Некоторые заболевания и проблемы со здоровьем встречаются у зумеров чаще, чем у представителей других поколений, заявила кардиолог, заведующая клинико-диагностическим центром сети многопрофильных клиник «К+31» Каролина Май. Эти болезни она перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

Самыми распространенными у зумеров заболеваниями врач назвала депрессию и тревожность. «Это связано с геополитической и экономической нестабильностью, высоким уровнем социальных ожиданий, навязанных в том числе социальными сетями, и неопределенностью будущего», — объяснила она.

Также у зумеров часто диагностируются проблемы с концентрацией внимания и синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), добавила Май.

Материалы по теме:
Компульсивное переедание: симптомы и лечение, что это такое, последствия переедания
Компульсивное переедание:симптомы и лечение, что это такое, последствия переедания
27 августа 2022
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков. Почему врачи считают этот метод опасным?
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков.Почему врачи считают этот метод опасным?
21 октября 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

По словам врача, зумеры часто жалуются на головные боли, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, зрением. Как отметила доктор, во многом это связано с их образом жизни и постоянным использованием гаджетов. Хронический стресс также провоцирует у молодых людей раннюю седину и выпадение волос, а недостаток физической активности — избыточный вес, что в будущем чревато повышенным риском диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее стоматолог Ирина Макеева объяснила причину отсутствия зубов мудрости у зумеров. Эти зубы не растут у молодых людей не из-за особенностей питания, считает она.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Политический эксперт рассказал об упущенном Зеленским шансе завершить конфликт

    В Германии призвали запастись равиоли на десятки миллионов евро на случай войны

    В Молдавии назвали высокую цену дружбы с Европой

    В Германии рассказали о неспособности Берлина защитить Украину

    Названы встречающиеся чаще всего у зумеров заболевания

    В МИД ответили на слова Каллас о техническом отставании России

    Патрушев заявил о подрыве «Северных потоков» диверсантами с опытом в Балтике

    Нарколог нашел связь между курением подростков и их наркоманией

    Подросток пропал после столкновения гидроцикла с лодкой в Пермском крае

    Офицер ВСУ признался в критической нехватке солдат в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости