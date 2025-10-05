Журналист Боуз назвал реакцию ЕС на инцидент с дронами попыткой посеять панику

Попытки стран Европейского союза (ЕС) обвинить Россию в инцидентах с дронами, появившимися на их территориях, потерпели неудачу. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз на странице в соцсети X.

«Чтобы посеять панику на уровне Евросоюза и обвинить Россию, власти стран ЕС приняли решение "закрыть" крупные аэропорты из-за операторов-любителей дронов», — отметил западный журналист.

Он призвал читателей обратить внимание, что все инциденты с беспилотниками произошли в странах, поддерживающих Украину в противостоянии с Россией. После разбирательства, в частности, в Германии, напомнил Боуз, стало известно, что дроны запустил оператор-любитель, чья связь с Россией не установлена. «Обман ЕС и НАТО, ставший фиаско, — налицо», — счел Боуз.

Ранее стало известно, что аэропорт немецкого города Мюнхен остановил свою работу из-за неопознанных дронов. Позднее стало известно, что полиция задержала 41-летнего хорвата, который ими управлял.