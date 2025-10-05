Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:30, 5 октября 2025Интернет и СМИ

Попытки Европы обвинить Россию в атаке западных стран дронами потерпели фиаско

Журналист Боуз назвал реакцию ЕС на инцидент с дронами попыткой посеять панику
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетРоссия и НАТО:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Попытки стран Европейского союза (ЕС) обвинить Россию в инцидентах с дронами, появившимися на их территориях, потерпели неудачу. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз на странице в соцсети X.

«Чтобы посеять панику на уровне Евросоюза и обвинить Россию, власти стран ЕС приняли решение "закрыть" крупные аэропорты из-за операторов-любителей дронов», — отметил западный журналист.

Он призвал читателей обратить внимание, что все инциденты с беспилотниками произошли в странах, поддерживающих Украину в противостоянии с Россией. После разбирательства, в частности, в Германии, напомнил Боуз, стало известно, что дроны запустил оператор-любитель, чья связь с Россией не установлена. «Обман ЕС и НАТО, ставший фиаско, — налицо», — счел Боуз.

Ранее стало известно, что аэропорт немецкого города Мюнхен остановил свою работу из-за неопознанных дронов. Позднее стало известно, что полиция задержала 41-летнего хорвата, который ими управлял.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил предложения Путина по ДСНВ

    Черного лебедя по кличке Терминатор выслали из города за агрессивность

    Раскрыто число пострадавших в результате перестрелки в США

    На Украине предложили новый способ ускорить мобилизацию

    ЦСКА победил «Спартак» в матче чемпионата России

    В России в День учителя высказались о зарплате педагогов

    В Совфеде назвали показным призыв Зеленского к одностороннему прекращению огня

    Суд запретил Трампу размещать войска в Орегоне для борьбы с беспорядками

    Депутат Европарламента надел георгиевскую ленту на торжественное мероприятие

    Стало известно о десятках пострадавших во время беспорядков в европейском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости