Раскрыты детали инцидента с дронами в аэропорту Мюнхена

Беспилотные летательные аппараты, замеченные над аэропортом Мюнхена, были военными разведывательными дронами. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.
Как отмечет издание, им удалось получить секретный отчет об инцидентах с дронами. Отмечается, что беспилотники, появившиеся над мюнхенским аэропортом, были военными разведывательными. Полицейский вертолет безуспешно пытался найти пилота дронов.
Кроме того, утром 3 октября система обнаружения БПЛА федеральной полиции зафиксировала дрон в западной части аэропорта Франкфурта-на-Майне и задержала 41-летнего хорвата, управлявшего беспилотником. Ему предъявлено обвинение в административном правонарушении.
Ранее стало известно, что Германия намерена развивать сотрудничество в области разработки систем защиты от БПЛА с Украиной и Израилем. Как утверждается, в федеральной полиции Германии появится новое подразделение для работы в этом направлении.