Раскрыты детали инцидента с дронами в аэропорту Мюнхена

Bild: Замеченные над аэропортом Мюнхена БПЛА были военными разведывательными
Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Беспилотные летательные аппараты, замеченные над аэропортом Мюнхена, были военными разведывательными дронами. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

Как отмечет издание, им удалось получить секретный отчет об инцидентах с дронами. Отмечается, что беспилотники, появившиеся над мюнхенским аэропортом, были военными разведывательными. Полицейский вертолет безуспешно пытался найти пилота дронов.

Кроме того, утром 3 октября система обнаружения БПЛА федеральной полиции зафиксировала дрон в западной части аэропорта Франкфурта-на-Майне и задержала 41-летнего хорвата, управлявшего беспилотником. Ему предъявлено обвинение в административном правонарушении.

Ранее стало известно, что Германия намерена развивать сотрудничество в области разработки систем защиты от БПЛА с Украиной и Израилем. Как утверждается, в федеральной полиции Германии появится новое подразделение для работы в этом направлении.

