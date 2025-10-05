Жители Земли смогут увидеть суперлуние в октябре

Жители Земли смогут увидеть суперлуние 7 октября

Во вторник, 7 октября, жители Земли смогут наблюдать суперлуние. Об этом ТАСС рассказал инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

Как указал собеседник агентства, в течение октября Луна будет менять свое удаление от Земли. 7 октября Луна будет находиться на наименьшем расстоянии от Земли — менее 360 тысяч километров.

Октябрь также благоприятен для наблюдения Сатурна, рассказал Санакоев. Кроме того, в течение месяца на темном загородном небе в бинокли жители Земли смогут увидеть две кометы: C/2025 A6 Lemmon и C/2025 R2 Swan, а на 21 октября придется пик метеорного потока Ориониды — при ясной погоде можно будет наблюдать до пяти метеоров в час.

