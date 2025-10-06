Бывший СССР
Генштаб ВСУ анонсировал создание нового вида войск

Генштаб Украины предложил создать киберсилы как новый род войск
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) предложил создать новый род войск — киберсилы. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

«7 октября 2025 года в Верховной Раде Украины запланировано рассмотрение в первом чтении законопроекта № 12349 "Про Киберсилы Вооруженных сил Украины"», — указано в сообщении.

Отмечается, что принятие законопроекта по созданию киберсил якобы должно помочь в борьбе с Россией.

Ранее стало известно, что ВСУ запретили говорить о нехватке средств ПВО на фронте. Соответствующий документ был выпущен на Украине для журналистов.

