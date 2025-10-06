Путешествия
17:02, 6 октября 2025

Хищный зверь пролез в отель, лег под дверью туристов и попал на видео

Shot: Леопард расположился под дверью туристов в отеле Индонезии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Леопард расположился под дверью туристов в отеле в Индонезии и попал на видео. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, леопард проник в одну из гостиниц популярного среди туристов города Бандунг. Хищный зверь лег в коридоре и около трех часов кидался на путешественников, не желая покидать здание.

На данный момент животное поместили в зоопарк. Пострадавших среди постояльцев и персонала отеля нет.

Ранее туристы застряли в темноте без связи в парке с опасными хищниками и попали на видео. Среди путешественников оказался и маленький ребенок.

