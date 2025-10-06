Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:23, 6 октября 2025Мир

Ле Пен обратилась с призывом к Макрону после отставки премьера Франции

Ле Пен: Макрон должен распустить Национальное собрание
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон после отставки премьер-министра Себастьяна Лекорню должен распустить нижнюю палату парламента страны — Национальное собрание. С таким призывом выступила глава парламентской фракции ультраправой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в социальной сети X.

«Решения нет и завтра его не будет: я призываю президента Республики распустить Национальное собрание», — написала она.

Ранее лидер парламентской фракции партии «Непокоренная Франция» Матильда Пано заявила, что Макрон также должен покинуть свой пост.

6 октября премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал в отставку спустя меньше месяца после назначения. Как сообщается, причиной ухода стала резкая критика кабинета Лекорню, в частности, со стороны правых партий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я бы поехал в Москву сразу». Арестович заявил о готовности передать России Крым и четыре области

    Силуанов объяснил ситуацию с бюджетом охлаждением экономики

    На Украине заявили о поражении энергообъектов в Харьковской области

    Арестович похвалил Путина

    В России потребовали арестовать главного редактора телеканала

    В МИД объяснили цель провокаций с беспилотниками в ЕС

    В России оценили эффективность «плетки» против «Бабы-Яги»

    Жителя Подмосковья задержали за избиение собаки-инвалида

    Нобелевскую премию по медицине вручат за прорыв в понимании иммунной системы

    В МИД рассказали о подготовке Европы к войне с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости