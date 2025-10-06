Премьер Франции подал в отставку спустя месяц

Премьер-министр Франции Лекорню подал в отставку через месяц после назначения

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал в отставку спустя меньше месяца после назначения. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

«Премьер-министр Себастьен Лекорню подал прошение об отставке [Президенту Франции] Эммануэлю Макрону», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Макрон уже принял отставку премьер-министра. Как сообщает телеканал, причиной ухода стала резкая критика кабинета Лекорню, в частности со стороны правых партий.

Лекорню возглавил правительство 10 сентября после отставки предыдущего премьер-министра Франсуа Байру. Однако массовые протесты граждан, недовольных экономической политикой властей и бюджетными сокращениями, продолжились.