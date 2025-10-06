Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:02, 6 октября 2025Мир

Премьер Франции подал в отставку спустя месяц

Премьер-министр Франции Лекорню подал в отставку через месяц после назначения
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Alain Jocard / Reuters

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал в отставку спустя меньше месяца после назначения. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

«Премьер-министр Себастьен Лекорню подал прошение об отставке [Президенту Франции] Эммануэлю Макрону», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Макрон уже принял отставку премьер-министра. Как сообщает телеканал, причиной ухода стала резкая критика кабинета Лекорню, в частности со стороны правых партий.

Лекорню возглавил правительство 10 сентября после отставки предыдущего премьер-министра Франсуа Байру. Однако массовые протесты граждан, недовольных экономической политикой властей и бюджетными сокращениями, продолжились.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Арестович заявил о готовности передать России Крым и четыре области

    Врача-гинеколога заподозрили в удалении матки у пациенток без необходимости

    В Польше захотели продлить арест подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

    Кендалл Дженнер прошлась перед публикой в прозрачном платье без бюстгальтера

    В России отреагировали на подготовку «спецтрибунала» против страны

    Сменившая гражданство Касаткина досрочно завершила сезон из-за выгорания

    Стало известно о смерти многодетного россиянина после двух отказов скорой в госпитализации

    Под Москвой ребенок выпал из окна многоэтажки и выжил благодаря одному обстоятельству

    Макрона призвали уйти и начали обратный отсчет

    Силы ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости