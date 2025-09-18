На протестах во Франции насчитали более миллиона человек

На акции протеста во Франции против предложенных правительством мер жесткой экономии вышло более миллиона человек. Об этом заявили представители ведущего французского профсоюза Всеобщая конфедерация труда (CGT) в комментарии Le Figaro.

В то же время Министерство внутренних дел Франции и полиция Парижа сообщают, что по их данным в четверг по всей стране на протестные акции вышли около 500 тысяч демонстрантов.

Ранее лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что единственным выходом из политического кризиса во Франции является отставка президента страны Эммануэля Макрона.