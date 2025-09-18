Мир
На протестах во Франции насчитали более миллиона человек

Профсоюз CGT: На акции протеста во Франции вышло более миллиона человек
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tom Nicholson / Reuters

На акции протеста во Франции против предложенных правительством мер жесткой экономии вышло более миллиона человек. Об этом заявили представители ведущего французского профсоюза Всеобщая конфедерация труда (CGT) в комментарии Le Figaro.

В то же время Министерство внутренних дел Франции и полиция Парижа сообщают, что по их данным в четверг по всей стране на протестные акции вышли около 500 тысяч демонстрантов.

Ранее лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что единственным выходом из политического кризиса во Франции является отставка президента страны Эммануэля Макрона.

