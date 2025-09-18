Во Франции нашли решение кризиса в отставке Макрона

Единственным выходом из политического кризиса во Франции является отставка президента Эммануэля Макрона. Об это заявил основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, передает Le Figaro.
«Президент Республики должен уйти, потому что он несет ответственность за все это», — сказал политик.
При этом он выразил уверенность, что премьер-министр Себастьен Лекорню не получит доверия парламента. «Господин Лекорню , по моему мнению, ничего не добился, и это было вполне предсказуемо», — добавил Меланшон
Ранее пропалестинские левые активисты заблокировали оборонный завод Eurolinks в Марселе. По мнению демонстрантов, этот завод продает военную технику Израилю и поэтому причастен к геноциду в Палестине.
24 июля французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генассамблеи ООН в сентябре.