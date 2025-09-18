Во Франции нашли решение кризиса в отставке Макрона

Меланшон: Макрон должен уйти, потому что он несет ответственность за кризис

Единственным выходом из политического кризиса во Франции является отставка президента Эммануэля Макрона. Об это заявил основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, передает Le Figaro.

«Президент Республики должен уйти, потому что он несет ответственность за все это», — сказал политик.

При этом он выразил уверенность, что премьер-министр Себастьен Лекорню не получит доверия парламента. «Господин Лекорню , по моему мнению, ничего не добился, и это было вполне предсказуемо», — добавил Меланшон

Ранее пропалестинские левые активисты заблокировали оборонный завод Eurolinks в Марселе. По мнению демонстрантов, этот завод продает военную технику Израилю и поэтому причастен к геноциду в Палестине.

24 июля французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генассамблеи ООН в сентябре.